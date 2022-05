Arteta a pris sa décision pour Saliba

Chez nos confrères de RMC, Mikel Arteta a affiché sa volonté de rapatrier William Saliba à Londres.





On savait que ce serait un dossier compliqué à gérer pour Pablo Longoria, et ça risque de le devenir encore un petit peu plus. Alors que tout Marseille espère voir revenir William Saliba la saison prochaine, Mikel Arteta a jeté un petit coup de froid sur la Canebière dans une interview accordée à nos confrères de RMC Sport.



En effet, le coach des Gunners n'est pas passé par quatre chemins : il souhaite rapatrier Saliba à Londres : "Il faut qu'il revienne. Il a l'expérience et l'environnement nécessaire pour être compétitif avec nous. S'il était resté cette année avec nous, avec un match de Premier League par semaine, avec Ben White et Gabriel, il n'aurait pas eu la moitié du temps de jeu qu'il a eu avec Marseille, c'est certain. Pour sa croissance et ce qu'il peut faire la saison prochaine ça n'aurait pas été bon. William n'était pas avec nous, car il n'aurait pas eu le temps de jeu nécessaire pour gagner en expérience. C'est tout, il n'y a rien d'autre."



Est-ce une stratégie pour faire monter les enchères ? Ça n'en a pas l'air. D'autant plus que Gabriel, l'ancien Lillois, serait courtisé par la Juve. Malgré leur volonté commune de poursuivre l'aventure, Saliba et l'OM voient leur chemin s'éloigner.