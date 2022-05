Mercato : l'imposant salaire de Kamara révélé ?

Boubacar Kamara s'est engagé à Aston Villa, le 14e de Premier League, ce lundi.





En fin de contrat avec l'OM, le milieu défensif, qui peut aussi évoluer défenseur central, n'a pas souhaité prolonger l'aventure avec Marseille. Le Français s'est engagé pour cinq ans avec les Villains, avec un très gros salaire, selon le Birmingham Mail. Boubacar Kamara va en effet toucher 9 millions d'euros bruts par an, soit 750 000 euros par mois. Un montant très élevé, qui aurait permis au club anglais de remporter la mise, devant l'OM et l'Atlético Madrid.



Le joueur de 22 ans a disputé 48 rencontres toutes compétitions confondues avec l'OM cette saison. Boubacar Kamara rejoint à Aston Villa Morgan Sanson, dans le dur (12 matchs toutes compétitions confondues, 1 passe décisive), et qui a été vu à Marseille ces derniers jours.