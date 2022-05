L'OM vise la "stabilité" selon Cardoze

De passage sur BFM Marseille, le directeur de la communication de l'OM, Jacques Cardoze, a donné le mot-clé pour la saison prochaine.





Selon Jacques Cardoze, l'OM ne va pas tout chambouler cet été : "Les joueurs veulent de la stabilité. Ils adhèrent à 100% au projet qui a été développé cette année. Il y a une grande cohésion dans ce vestiaire et c'est extrêmement important. C'est pour ça que Pablo (Longoria) a envie de donner cette stabilité. Il a envie de pouvoir s'inscrire à moyen terme, au moins, afin de pouvoir donner de la stabilité à Jorge (Sampaoli), à tout le staff et à l'OM. Les grands clubs réussissent parce qu'à un moment donné, il y a de la stabilité. Ce projet, ils l'ont fait ensemble. Il l'a dit samedi devant les salariés. Il se souvient du moment où ils ont fait des choix de joueurs, un choix de philosophie. Pour lui, donner de la stabilité, c'est tout ça. C'est la garantie de pouvoir poursuivre ce projet qu'ils ont commencé à construire ensemble."



En terminant 2e du championnat de France, l'OM s'est donné de la tranquillité pour l'été. Pablo Longoria et Jorge Sampaoli auront toute la latitude nécessaire pour construire un effectif performant pour jouer la C1 et la L1 l'an prochain, en se séparant de quelques joueurs, mais en ne révolutionnant pas l'effectif comme à l'été 2021.