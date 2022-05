Mercato : Gerrard se réjouit de la signature de Kamara

L'entraîneur d'Aston Villa, Steven Gerrard, a manifesté sa joie d'avoir pu faire signer Boubacar Kamara libre de tout contrat.





Sur le site officiel du 14e de la Premier League, l'Anglais, légende de Liverpool, a confié sa satisfaction d'avoir pu faire signer un grand espoir du football français : "Je suis ravi que nous ayons pu attirer l'un des jeunes talents les plus prometteurs du football européen. Nous avons un plan très clair pour rendre notre équipe plus forte et Bouba (Kamara) en est un élément important".



Alors qu'il aurait pu espérer un club d'une envergure supérieure, comme l'Atlético Madrid par exemple, le Marseillais ne jouera aucune coupe d'Europe la saison prochaine. Boubacar Kamara retrouve chez les Villans son ancien coéquipier marseillais, Morgan Sanson (27 ans), qui ne joue presque jamais à Aston Villa (10 matchs de Premier League, 3 titularisations, 0 but, 0 passe décisive).