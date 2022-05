L'agent de Kamara a fait une promesse à l'OM qu'il n'a pas tenu

Jacques Cardoze a révélé que l'agent de Boubacar Kamara avait promis qu'il ne partirait pas libre.





Sur BFM Marseille, Jacques Cardoze, directeur de la communication de l'OM, a donné des précisions sur le départ de Boubacar Kamara. Le milieu défensif n'a pas respecté la parole donnée en fin d'année 2021 : "Je crois pouvoir dire aujourd'hui qu'il y avait trois propositions de contrat, avec des formules très différentes, dont une où le salaire était très très élevé. Kamara a été respecté par Pablo Longoria", a confié le dirigeant marseillais. L'inverse a-t-il été vrai ? "Ce que je peux vous révéler, c'est que le jour de Noël, Pablo Longoria a reçu un coup de téléphone de l'agent de Kamara lui promettant qu'il ne partirait pas libre...", a-t-il poursuivi. Et de conclure : "Pendant la saison, on s'était demandé si un très grand club allait se positionner, auquel cas on n'aurait peut-être pas eu les moyens de lutter. Aujourd'hui, je pense qu'on peut avoir des regrets."



Des regrets, il y en a. Car Boubacar Kamara a choisi Aston Villa, le 14e de Premier League. Le natif de Marseille, qui n'a pour ainsi dire pas fait d'adieux aux supporters, a hâte que la saison commence.