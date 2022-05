Cardoze : "On se renforcera avec de bons joueurs"

Invité de France Bleu Provence ce matin, Jacques Cardoze a fait le point sur la saison qui vient de s'écouler et a donné quelques indications sur le mercato.





Chez nos confrères de France Bleu Provence, Jacques Cardoze est revenu sur l'incroyable dénouement de la 38ème journée qui a permis à l'OM de décrocher une qualification directe en Ligue des Champions : "C'était vraiment une formidable soirée comme on aime en vivre ! Il y a eu ce grand moment de communion à la fin du match avec les supporters pour célébrer, de la meilleure des manières, une très belle saison qui a été très éprouvante pour tout le monde, pour les joueurs et pour les dirigeants. Ce qui était important, c'était évidemment de pouvoir accéder à cette deuxième place de L1, mais aussi de donner satisfaction à nos supporters qui nous ont suivis."



Le directeur de la communication s'est ensuite exprimé sur le prochain mercato qui attend les dirigeants olympiens et le possible départ de Saliba, en plus de celui de Kamara : "Pour le moment, William Saliba n'est pas parti. Il a dit lui-même qu'il avait très envie de rester et il faut laisser Pablo travailler et négocier tout ça. Rien n'est impossible. Quant à Boubacar Kamara, malheureusement il quitte l'Olympique de Marseille, mais on aura de nouveaux joueurs et un effectif sera prêt, et j'en suis sûr, suffisamment armé pour pouvoir affronter les prochaines échéances. Il faut attendre la fin de la saison pour consolider exactement le budget, mais ce qui est sûr, si tout se passe bien au niveau du tribunal arbitral du sport, c'est qu'il y aura un recrutement. On se renforcera avec de bons joueurs. Pablo Longoria a toujours été très clair là-dessus : il vise des jeunes joueurs qui sont en capacité de s'améliorer et de se bonifier avec Sampaoli et avec des joueurs séniors comme Payet. C'est principalement cela qu'il voudra faire."



Il a également confirmé que Jorge Sampaoli serait bien présent la saison prochaine et que le coach argentin avait des exigences concernant les arrivées : "Jorge Sampaoli a dit qu'il souhaitait rester donc il n'y a pas de raison de penser qu'il en serait autrement. Il veut avoir la meilleure équipe et il veut toujours que les dirigeants trouvent les meilleurs moyens possible pour obtenir des joueurs. On l'a vu cet hiver, personne n'imaginait qu'on recruterait encore. Il y a eu le départ de Jordan Amavi en prêt et deux arrivées. Il y a eu les deux arrivées cet hiver. Donc des idées, Pablo Longoria en a, et David Friio, le directeur technique et toutes ses équipes de recruteurs, travaillent beaucoup pour que l'on puisse avoir de nouveaux joueurs cet été."