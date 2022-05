Justice : Mendy va plaider non coupable

Benjamin Mendy a fait savoir qu'il plaiderait non coupable, lors de la dernière audience.





D'après les informations rapportées par L'Équipe, Benjamin Mendy a confirmé qu'il plaiderait non coupable, le 17 mai. Son procès est prévu le 25 juillet et pourrait durer six semaines. Le joueur de Manchester City est visé par sept chefs d'accusation de viol, sur un total de neuf chefs d'accusation d'infractions sexuelles. Les plaignantes sont au nombre de quatre. S'il avait plaidé coupable, le procès n'aurait pas eu lieu et il aurait bénéficié d'une remise de peine d'un tiers. Il risque entre 5 et 10 ans de prison.



Pour rappel, Benjamin Mendy a été libéré en janvier après plusieurs mois d'incarcération.