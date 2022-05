Aston Villa confirme pour Kamara (Officiel)

Boubacar Kamara évoluera sous la tunique d'Aston Villa, la saison prochaine. Il s'est engagé sur cinq ans.





Natif de Marseille, Boubacar Kamara a intégré le centre de formation de l'OM à l'âge de cinq ans. Il a donc joué dans toutes les catégories et peu à peu grimpé jusqu'en équipe première. Pour autant, il avait refusé de signer un contrat plus long que trois ans, en 2019, donnant l'impression de préparer un départ assez rapide. Et cela s'est confirmé. Rejetant les offres de prolongation de Pablo Longoria, le milieu de terrain a validé une proposition émanant d'Aston Villa. Il jouera donc le milieu de tableau de la Premier League, la saison prochaine, tandis que l'OM sera en Ligue des Champions. Un choix ambitieux !



Boubacar Kamara file par la petite porte, en donnant l'impression d'avoir pris sa décision depuis très longtemps. Son remplacement constituera l'un des chantiers importants de Pablo Longoria, pour cet été.