Mercato : Strootman revient, l'OM a un plan

Cagliari étant relégué, le prêt de Kevin Strootman a automatiquement pris fin. L'OM voudrait trouver un accord pour résilier son contrat.





L'aventure de Kevin Strootman, à Cagliari, n'a pas tourné comme le joueur l'aurait voulu. Le Néerlandais a bénéficié de peu de temps de jeu (11 matchs sur la saison) et ses dirigeants cherchaient déjà une solution pour le faire partir. Elle est finalement venue d'elle-même : le club sarde a été relégué, ce weekend, mettant un terme au prêt du milieu de terrain par l'OM. RMC Sport précise que les dirigeants olympiens veulent négocier pour résilier son contrat.



Pour rappel, Kevin Strootman avait été recruté pour 25 millions d'euros, en 2018. Son contrat portait sur cinq ans et était assorti par un salaire XXL (500 000 euros par mois). Un transfert d'envergure qui s'est révélé être un couac et qui a pesé sur les finances marseillaises.