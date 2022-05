Sampaoli a pris sa décision

Jorge Sampaoli sera bien sur le banc de l'OM, la saison prochaine. La 2e place aurait dissipé tous les doutes.





Selon les informations recueillies par L'Équipe, Jorge Sampaoli ne quittera pas l'OM, cet été. Le quotidien précise que l'Argentin ne se pose plus de questions sur son avenir personnel. La qualification directe pour la Ligue des Champions devrait permettre à Pablo Longoria de constituer le groupe compétitif qu'il souhaite pour la saison prochaine.



Une fois n'est pas coutume, le journal souligne les bonnes relations entre le technicien et son président : les discussions seraient fluides et El Zurdo apprécierait particulièrement le soutien dont fait preuve son dirigeant dans les périodes plus délicates. Sampaoli devrait parapher un nouveau contrat dans les prochaines semaines.



En attendant, Jorge Sampaoli va, comme ses joueurs, prendre des vacances bien méritées. Le coach phocéen aurait l'intention de se rendre au Brésil, puis en Argentine.