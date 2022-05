Mercato : le dossier Veretout se complique

Naples et Newcastle seraient entrés dans la danse pour recruter Jordan Veretout. Des concurrents qui devraient poser des problèmes à l'OM.





Selon les renseignements obtenus par le Corriere della Sera, l'OM n'est pas le seul à avoir ouvert le dossier de Jordan Veretout. Le journal italien révèle que Naples et Newcastle sont passés à l'action pour recruter le milieu de terrain de la Roma. Comme les Marseillais, les Napolitains disputeront la Ligue des Champions. Et le transfert de Victor Osimhen devrait générer une base de trésorerie importante pour le recrutement. Quant à Newcastle, il a été racheté par un fonds saoudien, l'automne dernier, et dispose d'un budget conséquent pour son recrutement.



Cette saison, Jordan Veretout a pris part à 49 matchs, pour 4 buts et 10 passes décisives. La Roma attendrait 15 millions d'euros pour le laisser filer.