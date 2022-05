Mercato : Fofana et Clauss priorités de Longoria ?

Pablo Longoria ferait de Seko Fofana et Jonatan Clauss ses priorités pour le mercato. La qualification pour la Ligue des Champions a débloqué des moyens supplémentaires.





Si l'on en croit les éléments publiés par RMC Sport, Pablo Longoria vise deux joueurs nordistes pour renforcer l'équipe de Jorge Sampaoli, cet été : il s'agit de Jonatan Clauss et de Seko Fofana. Le premier pourrait remplacer Pol Lirola, dont le rendement n'a pas été celui attendu, cette saison. Le joueur est né à Strasbourg et a marqué 5 buts et délivré 11 passes décisives, cette saison. Il a aussi connu ses deux premières sélections avec les Bleus. Quant au deuxième, il intéresse le président de l'OM de longue date et prendrait le poste de numéro huit ou six. Il a inscrit 8 buts en 38 apparitions en Ligue 1, en 2021-2022. Leurs contrats respectifs vont jusqu'en 2023 et 2024 et le RC Lens devrait leur accorder un bon de départ.



L'OM n'est bien sûr pas le seul à s'intéresser à leur situation. Mais les autres prétendants n'ont pas Pablo Longoria pour présenter leur projet...