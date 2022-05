Zidane se réjouit pour l'OM

Zinedine Zidane a commenté l'obtention de la 2e place du classement de Ligue 1 par l'OM.





Au micro de La Provence, Zinedine Zidane a réagi au superbe final et à la qualification directe de l'OM pour la Ligue des Champions : "Je n'étais pas devant le match, mais je suis ravi. Quand on est supporter de l'OM, de toute façon, on l'est toujours. Je suis ravi de leur qualification directe pour la Champions League, parce que ça s'est fait dans les dernières minutes, ça aurait pu être Monaco. Je suis content pour Marseille que ce soit eux. On sait que ça règle pas mal de choses quand même, quand on se qualifie directement pour la Champions League."



RMC Sport affirme par ailleurs que le PSG tente de le recruter. Le choix de ses mots tend à laisser penser que les Parisiens sont loin de le convaincre de venir...