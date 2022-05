Kamara annonce son départ (Officiel)

Boubacar Kamara a annoncé qu'il quittait l'OM au terme de son contrat. Le milieu défensif n'a pas fait de cadeau à son club formateur.





Boubacar Kamara a longtemps fait mime de ne pas avoir pris de décision, concernant son avenir. Il a indiqué à Téléfoot avoir choisi de partir, quitte à priver son club formateur d'une indemnité conséquente sur son transfert : "Après de longues réflexions et après avoir pesé le pour et le contre, j'ai pris la décision de quitter l'OM à l'issue de cette saison. C'est la meilleure décision pour la suite de ma carrière. J'ai envie d'évoluer. De découvrir un nouveau challenge, un nouveau championnat et un nouveau pays. Je n'ai connu qu'un seul maillot, je suis au club depuis l'âge de cinq ans, j'en ai 22. Mon parcours a été unique à l'OM", a-t-il fait savoir sur TF1.



Boubacar Kamara n'avait prolongé que de trois ans, ce qui tend à laisser penser qu'il n'envisageait pas de s'inscrire sur la durée avec son club formateur. Il quitte le club sur un total de 170 matchs, toutes compétitions confondues, 4 buts et 6 passes décisives.