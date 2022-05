Gueye : "On l'a fait avec le public"

Pape Gueye a confié son euphorie, après le succès obtenu par l'OM contre Strasbourg (4-0).





Face aux journalistes, Pape Gueye a confié sa joie. Le milieu de terrain refusait de perdre la 2e place : "C'est une soirée de dingue. On ne pouvait pas perdre cette 2e place (hier) soir. On a tout donné, on l'a fait avec le public. C'était notre objectif en début de saison. On l'a atteint. On est l'OM, on ne lâche rien jusqu'au bout. Lors du deuxième but de Gerson, le banc nous a dit de marquer le maximum de buts", a-t-il lancé.



Comme ses partenaires, Pape Gueye aura certainement beaucoup appris de ces derniers mois.