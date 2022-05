Riolo : "Sampaoli s'est fait taper dessus toute l'année !"

Daniel Riolo a réglé les comptes avec les commentateurs qui ont taillé Jorge Sampaoli toute l'année et retournent leur veste, après un résultat. Le journaliste a adoré la saison de l'OM.





Au micro de RMC Sport, Daniel Riolo a expliqué pourquoi il considérait que Jorge Sampaoli était le meilleur entraîneur de Ligue 1 : "Toute la semaine ça a été le débat. Je vais redire ce que j'ai dit en début de semaine. Je comprends que le classement soit super important, mais les 90 minutes et le but de Lens à la dernière seconde, ça ne peut pas tout transformer. On ne peut pas passer de tout ce que j'aurais entendu assurément de tous ceux qui ont flingué Sampaoli : ‘C'est nul, c'est un échec...' J'ai entendu ça sur tous les plateaux avant la rencontre. 90 minutes après. Au terme d'un match gagné largement par l'OM et d'une égalisation lensoise à la dernière minute, on ne peut pas me dire ‘Marseille c'est fantastique‘ par les mêmes qui auraient dit ‘Marseille c'est un échec'. Je ne peux pas supporter qu'on analyse et qu'on parle de football comme ça. Pour moi, Sampaoli est fantastique, même s'ils avaient fini 4e. La façon dont ce club s'est relevé depuis qu'il est là, et le duo qu'il forme avec Longoria, les émotions qui sont passées au Vélodrome, l'aventure européenne qui pour moi reste une pointe de déception parce que face à cet adversaire je pense qu'il y avait mieux à faire... Mais ils ont joué le coup à fond. Ils ont joué la L1 à fond. Ils ont été d'une générosité incroyable. Il y a très longtemps que les supporters ne pouvaient pas le dire : ‘Notre équipe, elle a tout donné.' Les mecs ils vont partir en vacances, tu as envie de leur dire, ‘les gars je vous porte les valises à l'aéroport, je vous y amène, tellement vous avez donné, on vous aime pour ça' ! Parce que le mec qui va au stade, le supporter, il n'aime son équipe que pour ça ! Il aime son équipe parce qu'il y a cette osmose, ce contact. On se dit ‘wow, les mecs ont tout donné pour nous'."





"On va chez Genesio, on lui dit ‘rend le trophée, donne-le à Sampaoli ?'"

Et de poursuivre : "Des fois ça passe, des fois non, là en l'occurrence c'est parce que Fofana a marqué à mille kilomètres... Mais quoi qu'il en soit j'aurais trouvé que la saison de l'OM était réussie, ne serait-ce que pour ça ! Et parce que le parcours récent de l'OM fait que 3e ou 4e c'était déjà bien. Et que 2e, c'est carrément extraordinaire pour cet OM. Extraordinaire ! L'OM a fait une saison incroyable ! Longoria est un super président ! Il y a un an, Eyraud se faisait chasser à coup de pompe dans le derrière. Longoria arrive, il fait des recrutements malins... Sampaoli s'est fait taper dessus toute l'année ! C'est vrai que Marseille suscite énormément de passion, mais parfois un petit peu trop dans les commentaires de gens qui devraient réfléchir un petit peu plus. Moi, évidemment que je suis content, parce que j'ai toujours soutenu Sampaoli. Il y avait ce débat sur cette connerie de truc de l'UNFP où les mecs votent au mois de mars, sans attendre la fin de saison. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? On va chez Genesio, on lui dit ‘rend le trophée, donne-le à Sampaoli ?' Ouais, c'est Sampaoli le meilleur entraîneur. Il ne démérite pas Genesio, il a fait également une très belle saison. Genesio a fait une très bonne saison. Mais la façon au moment des prix, et c'était il y a une semaine pile... Limite on voulait en enterrer un, parce qu'ils avaient perdu lors de Rennes-OM. Parfois on bascule trop vite..."



Cette saison, Jorge Sampaoli a passé 55 matchs sur le banc de l'OM, pour 30 succès, 13 matchs nuls et 12 défaites. Et ce malgré un effectif totalement remanié l'été dernier et sous une pression qui n'a pas d'égale en Ligue 1.