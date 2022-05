Stéphan : "Ca fait beaucoup de bruit ici..."

Julien Stéphan a accepté la défaite subie par le RC Strasbourg face à l'OM (0-4), samedi soir. Le coach alsacien a félicité les Marseillais.





En conférence de presse, Julien Stéphan a donné son analyse de la rencontre OM-Strasbourg. Le technicien a admis la supériorité des Phocéens : "Il faut féliciter l'OM pour sa qualification directe en Ligue des Champions. C'est un club qui le mérite et ce soir ils ont été meilleurs que nous. C'est un match qui nous montre tous les progrès que l'on doit encore faire. Je veux rendre hommage aux joueurs pour le chemin parcouru, les progrès effectués, leur investissement. 63 points, c'est remarquable ! Forcément, il y avait de la déception, mais on est Strasbourg. On a pris 21 points de plus que l'an dernier. Il en a manqué 3 pour finir dans le top 5. Je suis fier des émotions que l'on a partagées avec le public. On a fait une saison remarquable", a-t-il indiqué. Le coach strasbourgeois a commenté l'énorme ambiance du Stade Orange Vélodrome : "Ecoute ça fait beaucoup de bruit ici. On n'a pas l'habitude de ces matchs-là. Ça s'est vu au début du match. Les premières minutes ont été très très compliquées."



63 000 spectateurs avaient pris place dans l'enceinte du stade Orange Vélodrome. Une ferveur indescriptible...