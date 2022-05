Payet : "La saison est belle"

Dimitri Payet a aussi fait part de sa joie, après le coup de sifflet final d'OM-Strasbourg (4-0).





Face aux journalistes, Dimitri Payet a commenté le résultat du soir et fait le bilan de la saison olympienne : "À la fin, on ne regardait que le match à Lens. C'était un scénario horrible, mais ça tourne dans notre sens et je pense que c'est mérité. L'objectif était de terminer derrière cette machine qu'est le PSG, il est atteint. La saison est belle. Il y a de la joie. On a souffert ces dernières semaines, mais ça s'est joué à la dernière journée. La deuxième place change beaucoup de choses. Pour nous, c'est terminé. C'est à nos dirigeants de travailler maintenant", a-t-il lâché.



Les Phocéens vont pouvoir prendre des vacances bien méritées.