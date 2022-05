Rongier : "L'émotion était indescriptible"

Valentin Rongier a livré ses impressions, après l'obtention de la 2e place par l'OM, samedi soir.





En zone mixte, Valentin a révélé n'avoir jamais connu une émotion comme ça : "Quand j'ai compris que Lens avait marqué, je vous avoue que mes nerfs ont un peu lâché, mais il fallait rester concentré. J'ai compris quand j'ai entendu le bruit du stade. J'ai regardé vers le banc et j'ai compris. C'est magnifique pour nous, pour le club, pour les supporters. Tout le monde le mérite. On a vécu une longue saison, éprouvante. L'objectif est atteint. L'émotion était indescriptible. C'est la plus belle émotion que j'ai vécue dans le sport. Il n'y a pas de hasard : si on finit 2e et qu'on se qualifie, c'est qu'on le mérite. Je suis fier de faire partie de cette équipe. On a eu des frissons, des larmes de joie", a-t-il indiqué.



L'OM a ponctué sa belle saison de la plus belle des manières.