McCourt : "Je suis vraiment heureux pour les supporter"

Frank McCourt a lâché quelques mots, après OM-Strasbourg (4-0). Le propriétaire de l'OM a succombé à la ferveur marseillaise.





Interrogé après la victoire face aux Alsaciens, Frank McCourt a fait part de sa joie : "Je n'ai pas de mots pour décrire un moment aussi magique que ça. Je ressens beaucoup d'émotion. Ça a été un long chemin. Les garçons ont bossé si dur. Pablo Longoria est parti d'une nouvelle page cette saison et ce qu'il a fait mérite le respect. Je suis heureux et fier. On est aussi très heureux pour nos supporters parce que Marseille le mérite et c'est très important. Maintenant, nous allons continuer de bâtir une équipe pour la Ligue des champions", a lâché l'Américain.



Pablo Longoria a désormais toutes les cartes en main pour opérer un beau recrutement.