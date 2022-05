Mandanda : "La saison a été longue, difficile, magnifique"

Steve Mandanda a dédié la victoire et la qualification aux supporters de l'OM. Le capitaine olympien a vécu un grand moment, ce soir.





Au micro de Canal+ Décalé, Steve Mandanda a confié son énorme joie, après le succès obtenu contre Strasbourg (4-0) : "C'est surtout pour les supporters ! La saison a été longue, difficile, magnifique. Je pense que c'est mérité, on a été 2e toute la saison. Et aujourd'hui, il faut regarder (en montrant l'ambiance, NDLR), ils méritent vraiment tout ce qu'on vit. Ce public, il est incroyable et mérite de vivre des moments comme ça, j'espère qu'il y en aura plein d'autres", a-t-il lancé.



Steve Mandanda termine la saison avec 612 matchs au compteur avec l'OM.