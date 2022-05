Guendouzi : "On mérite, on a fait une saison de malade !"

Comme tous les Marseillais, Mattéo Guendouzi était en transe, au coup de sifflet final d'OM-Strasbourg (4-0).





Au micro de Canal+ Décalé, Mattéo Guendouzi a fait le bilan de la saison. L'ancien milieu de terrain d'Arsenal a pris son pied ! "On mérite ! On mérite d'être là où on se trouve. Toute l'année, on a été à la 2e place. On a poussé aujourd'hui, on mérite, on a fait une saison de malade. Il y a eu des moments moins bons, comme tout le monde. Aujourd'hui, l'objectif est atteint, c'est magnifique. Il suffit de regarder cette ambiance, il n'y a pas plus beau", a-t-il lâché à la chaîne cryptée.



Mattéo Guendouzi aura donné beaucoup de regrets à Arsenal, en un an.