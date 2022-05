Echouafni pense que les Marseillais sont trop fatigués

Olivier Echouafni a livré son analyse du match OM-Strasbourg. Il considère que les Phocéens manquent de fraicheur.





Olivier Echouafni a porté les couleurs de l'OM et de Strasbourg, mais pas seulement. Il a aussi joué à Nice, Rennes et Monaco, comme il le rappelle à La Provence. Il regrette que les Marseillais aient mal négocié leurs derniers matches : "C'est cruel pour l'OM qui fait une belle saison, malgré l'échec en demi-finale de Ligue Conférence. Ce que demande l'entraîneur (Jorge Sampaoli) réclame beaucoup d'énergie." Il a en revanche apprécié le travail de Julien Stéphan : "Mais à Strasbourg, chapeau à (Julien) Stéphan et à l'adhésion des joueurs parce qu'ils ont gagné des matches avec un petit but d'écart. Leur public est aussi très présent pour favoriser les bons résultats."



L'ancien milieu de terrain pense que cela va se jouer dans les têtes : "La clé ? Elle sera d'ordre mental. C'est l'état de fraîcheur physique, mais surtout psychologique, qui fera la différence, il va vraiment falloir jouer avec sa tête, parce que le corps est affaibli; certains comme Dimitri Payet en ont fait les frais. Il faudra donc être fort mentalement. Ce n'est plus tactique et technique, mais mental et physique. Ce sont peut-être des joueurs qui ont moins joué cette saison qui pourront apporter leur fraîcheur et leur dynamisme, comme (Amine) Harit. Car Strasbourg a disputé beaucoup moins de matches que l'OM. Le public va devoir jouer son rôle de douzième homme, encore plus que d'habitude."



L'OM a disputé 54 matches, cette saison, plus les rendez-vous rejoués de Nice et de Lyon. Le RCSA n'en est qu'à 39. Ceci explique certainement aussi un peu la fatigue des Phocéens...