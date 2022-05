Garcia : "On avait du batailler pour le premier contrat pro de Kamara"

Rudi Garcia a donné son sentiment sur la situation de Boubacar Kamara. L'ancien entraîneur de l'OM se rappelle que le joueur envisageait déjà de partir avant de signer son premier contrat professionnel.





Dans les colonnes de L'Équipe, Rudi Garcia a commenté le cas de Boubacar Kamara. L'ex-coach phocéen a rappelé que le minot avait carrément envisagé un départ de l'OM au sortir du centre de formation : "À ses débuts, ce n'était déjà pas gagné de le garder. On avait dû batailler pour son premier contrat pro." Et d'ajouter : "Le marché est comme ça désormais. Aujourd'hui, on a du mal à convaincre les joueurs de rester dans leur club formateur parce qu'il y a beaucoup de sollicitations étrangères, très tôt. Il y a tellement de choix que les jeunes ont le coeur qui balance entre rester dans leur cocon ou tenter leur chance ailleurs. J'avais été confronté à cette situation à Lyon, également, avec Pierre Kalulu qui avait finalement choisi de partir à l'AC Milan. Il est sur le point de devenir champion d'Italie."



Boubacar Kamara n'a prolongé que de 3 ans, en 2019, ce qui tend à confirmer qu'il n'envisageait pas de s'inscrire sur la durée avec l'OM. Il ne paraît pas prêt à faire de cadeau à son club formateur, comme Samir Nasri avait pu le faire.