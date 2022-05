Sabo : "Gameiro marche sur l'eau"

Jean-Philippe Sabo a prévenu l'OM sur la forme de Kevin Gameiro. L'ancien défenseur a également expliqué pourquoi il n'était pas allé à Marseille, lors du mercato estival 2021.





Dans La Provence, Jean-Philippe Sabo est revenu sur un petit feuilleton de l'été 2021 : l'arrivée avortée de Kevin Gameiro. Le joueur a paru proche de rejoindre Marseille, mais les supporters de l'OM ont grincé des dents en raison de son attachement au PSG : "Il était à deux doigts de signer, il allait prendre l'avion pour aller à Marseille. Mais pour son bien et celui de sa famille, il a décidé de ne pas y donner suite." Après quelques temps difficiles, le joueur s'épanouit à Strasbourg : "Ses six premiers mois ont été difficiles. Il était très attendu, revenait dans son club formateur. Peut-être devait-il se réhabituer au foot français après toutes ces années en Espagne. A-t-il eu un déclic après la trêve ? Toujours est-il qu'il marche sur l'eau. Il va moins vite qu'avant, mais il reste explosif, adroit devant le but. Il espère encore jouer deux ou trois ans. Il fait tout pour y arriver."



Kevin Gameiro totalise 11 buts et 4 passes décisives en 34 apparitions en Ligue 1. Et il n'est pas le seul danger de l'attaque du RCSA. Ludovic Ajorque (12 buts en 37 matchs) et Habib Diallo (12 buts en 32 matchs) seront aussi présents ce soir.