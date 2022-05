Stéphan met la pression sur l'OM

Julien Stéphan refuse de prendre la pression, bien que son équipe soit en course pour se qualifier en coupe d'Europe.





En conférence de presse, Julien Stéphan a donné son sentiment sur le match OM-Strasbourg qui va se jouer ce soir. Le technicien alsacien préfère laisser la pression à l'OM : "Il n'y a pas de pression supplémentaire à se mettre, ce qui se passera sera positif et la saison est d'ores et déjà plus que réussie", a-t-il lâché. Et d'ajouter : "Beaucoup nous voyaient craquer en fin de championnat, or on a encore la possibilité de se qualifier pour une compétition européenne, c'est complètement inattendu. Je crois que la pression est davantage sur Marseille que sur nous."



L'OM a besoin d'un point pour s'assurer la 3e place. Monaco va à Lens, et Rennes se déplace à Lille.