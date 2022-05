MacHardy préfère encore la 4e place

Jonatan MacHardy continue de défendre son idée que la 3e place pénaliserait l'OM. Le journaliste affirme que l'équipe phocéenne a davantage besoin d'un nouveau parcours en Ligue Europa.





Sur RMC Sport, Jonatan MacHardy a donné son avis sur la possible 3e place qui attend l'OM. Le journaliste affirme que le club n'est pas prêt à y faire face : "Il n'y a pas photo. Il vaut mieux finir 3e que 4e. Mais je pense qu'il faut aussi nuancer ça en fonction du club dont tu parles. Tous les clubs ne sont pas au même niveau de développement. Quand on parle de l'OM, on parle d'un club qui a recommencé à se reconstruire, qui est limité financièrement, qui doit être capable avec son directeur sportif (sic) de faire des miracles sur le marché des transferts, et ça ça passe par une chose, c'est de la prévision et de l'anticipation. Tout ça saute si tu ne sais pas quel budget tu vas avoir pour la saison à suivre. Ça fait une balle dans le pied pour le mercato. Et par rapport à l'effectif marseillais et aux moyens mis à disposition de Longoria, je ne pense pas qu'il ait les moyens de faire un effectif très large. Et commencer la saison plus tôt, ce serait une balle dans le pied que tu n'arriverais pas à enlever comme Monaco a pu le faire grâce à sa profondeur de banc et grâce aux moyens financiers qui leur permettent de faire l'effectif. Et pour terminer, je pense que c'est mieux de finir 3e. Mais quand tu es dans un club qui avait le feu il y a un en à la Commanderie, que tu avais onze joueurs en fin de contrat et que tu réamorces un cycle, je pense qu'il faut prendre les choses étape par étape. Et qu'un mercato avec un budget défini, faire la Ligue Europa sans commencer la saison plus tôt, ce serait la progression logique", a-t-il déclaré sur l'antenne de la radio.



Les tours préliminaires de Monaco étaient programmés les 3, 10, 17 et 25 août, l'été dernier. C'est-à-dire qu'ils ont commencé en même temps que le championnat (6 août) et qu'en fonction des résultats, les dirigeants peuvent ajuster le mercato. Les consultants, comme les joueurs, ont besoin de vacances.