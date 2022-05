Croatie : Dalic fait confiance à Caleta-Car

Zlatko Dalic a retenu Duje Caleta-Car pour les matchs de Ligue des Nations programmés début juin.





Duje Caleta-Car a réalisé une belle saison, sous la tunique de l'OM. Zlatko Dalic l'a intégré à son groupe pour les prochains matchs de Ligue des Nations. Le défenseur pourrait notamment jouer contre l'équipe de France.





Gardiens : Dominik Livakovic (Dinamo), Ivica Ivusic (Osijek), Nediljko Labrovic (Rijeka)

Défenseurs : Domagoj Vida (Besiktas), Sime Vrsaljko (Atlético Madrid), Borna Barisic (Glasgow Rangers), Duje Caleta-Car (Marseille), Josip Juranovic (Celtic), Josko Gvardiol (RB Leipzig), Borna Sosa (Stuttgart), Marin Pongracic (Borussia Dortmund), Josip Stanisic (Bayern Munich), Martin Erlic (Spezia), Josip Sutalo (Dinamo)

Milieux : Luka Modric (Real Madrid), Mateo Kovacic (Chelsea), Marcelo Brozovic (Inter Milan), Mario Pasalic (Atalanta), Nikola Vlasic (West Ham), Lovro Majer (Rennes), Kristijan Jakic (Francofrt), Luka Suscic (RB Salzburg)

Attaquants : Ivan Perisic (Inter Milan), Andrej Kramaric (Tottenham), Josip Brekalo (Torino), Mislav Orsic (Dinamo), Marko Livaja (Hadjuk), Ante Budimir (Osasuna), Petar Musa (Boavista).





