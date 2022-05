Keller : "Perrin ? Il y a moins de pression à Strasbourg"

Marc Keller a évoqué la progression de Lucas Perrin, cette saison. Le dirigeant du RCSA pense que le défenseur qui était prêté par l'OM a bénéficié du contexte favorable.





Interrogé par le Quotidien du Sport, Marc Keller a commenté le parcours de Lucas Perrin. Le joueur a franchi un palier, cette saison : "C'est plus facile d'avoir du temps de jeu à Strasbourg, et donc de progresser, de prendre confiance, qu'à l'OM. (...) Ces joueurs peuvent jouer chez nous, mais auraient eu plus de mal à s'épanouir dans des clubs comme l'OM et Rennes, aux objectifs de début de saison plus ambitieux. Il y a moins de pression dans des clubs comme Strasbourg, Nantes ou Montpellier que dans les plus gros budgets de Ligue 1", a-t-il estimé.



Lucas Perrin a joué 32 rencontres, sous la tunique de Strasbourg.