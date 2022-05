OM-Strasbourg : compos probables, chaines et horaire

L'OM accueille Strasbourg, ce samedi soir, pour le compte de la 38e journée de Ligue 1. Une rencontre décisive qui va ponctuer la saison. Compos probables, chaine et horaire... Toutes les infos sont ici !





L'équipe de Jorge Sampaoli joue gros, ce samedi. En dehors de quelques couacs, la saison a été longue et belle, mais tout pourrait basculer ce soir. La 2e voire la 3e place est en jeu. Or la qualification pour la Ligue des Champions est plus que nécessaire pour que les dirigeants, Pablo Longoria en tête, puissent développer le projet.



L'adversaire du jour, Strasbourg, n'est bien sûr pas à prendre à la légère. Les hommes de Julien Stéphan n'ont pris part qu'à 39 rencontres, toutes compétitions confondues, contre 54 pour les Olympiens. Ils sont plus frais et sont par exemple allés gagner à Nice (3-0), en première partie de championnat. Ils restent sur deux succès consécutifs, face à Brest (1-0) et Clermont (1-0).





L'historique du match OM-Strasbourg

En championnat, l'OM n'a plus perdu face au RCSA depuis le 9 avril 2005. Lors de la rencontre aller, la formation de Jorge Sampaoli s'était imposée 2-0 au terme d'une prestation aboutie.



Les cinq derniers matchs de L1 entre Strasbourg et l'OM :

03/05/2019 : Strasbourg 1-1 OM

20/10/2019 : OM 2-0 Strasbourg

06/11/2020 : Strasbourg 0-1 OM

30/04/2021 : OM 1-1 Strasbourg

12/12/2021 : Strasbourg 0-2 OM.





Strasbourg-OM : les compos probables

L'OM devra se passer des services de William Saliba (suspendu), et de Leonardo Balerdi, Konrad De La Fuente, Bamba Dieng et Dimitri Payet (blessés). Côté alsacien, Dimitri Liénard est suspendu, tandis que Habib Diarra et Moise Sahi sont blessés.



La compo probable de l'OM : Mandanda - Lirola, Kamara, Caleta-Car, Peres - Guendouzi, Rongier, Gueye - Under, Milik, Harit.



La compo probable de Strasbourg : Sels - Perrin, Djiku, Nyamsi - Guilbert, Thomasson, Prcic, Bellegarde, Caci - Gameiro, Ajorque.





Strasbourg-OM, c'est sur quelle chaine et à quelle heure ?

Le match Strasbourg-OM sera diffusé sur Canal+ Décalé. Son coup d'envoi est programmé à 21h00 (comme tous les autres matchs de la journée).