Guendouzi y croit encore pour Kamara

Mattéo Guendouzi espère encore que Boubacar Kamara prolongera son contrat avec l'OM.





Face aux médias, Mattéo Guendouzi a évoqué la situation de Boubacar Kamara. Mattéo Guendouzi y croit encore pour sa prolongation : "J'ai eu la chance de la connaître bien avant l'OM, c'est un ami. Je connaissais l'homme et le footballeur. Il fait une saison extraordinaire, il fait partie des joueurs qui nous permettent encore d'être en lice pour une qualification en Ligue des champions à la 38e journée. Je ne sais pas s'il aura l'occasion de prolonger à la fin de saison. Je ne suis pas dans les négociations moi. Mais j'espère qu'il prolongera, car c'est un joueur d'ici. Il a grandi ici, il a débuté ici et sa famille est ici. Bien sûr, moi, je lui ai dit que l'on avait de belles choses à faire ensemble encore à l'OM. Mais je respecterai son choix, quel qu'il soit", a-t-il indiqué.



Le probable départ de Boubacar Kamara fait grincer les dents de nombreux supporters. Arrivé à l'âge de six ans, le joueur n'a visiblement pas l'intention de faire de cadeau à son club formateur.