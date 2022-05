Après un an d'enquête, Vézirian admet qu'il ne sait pas qui veut racheter l'OM

Thibaud Vézirian s'est encore exprimé sur la possible vente de l'OM. Le moins que l'on puisse dire, c'est que sa dernière intervention laisse pantois.





Lors d'un entretien accordé à CM Football, Thibaud Vézirian s'est exprimé sur la vente de l'OM. Le journaliste a alors tenu des propos assez surprenants... "Très clairement, et toutes les sources et les dossiers le montraient en février 2021, c'est donc un fonds d'investissement saoudien qui devait prendre la tête de l'Olympique de Marseille l'an dernier. En un an, je n'ai pas accédé ni à toutes les réunions et je ne crois pas tout connaître sur ce dossier loin de là. Mon enquête journalistique n'est absolument pas parfaite, ce n'est pas possible. Donc on peut s'attendre à des changements, lors de l'officialisation, à des modifications de pourcentage au niveau des acquéreurs. Ce serait étonnant en revanche que ce ne soit plus du tout le même pays ou les mêmes personnes", a-t-il lâché.



L'histoire dure depuis plus d'un. On ne compte plus les démentis de Frank McCourt, Jacques-Henri Eyraud et Pablo Longoria.