Perrin : "La Coupe d'Europe leur coûte cette 2e place"

Alain Perrin a donné son sentiment sur la dernière journée de Ligue 1. L'ancien coach de l'OM admet que les Phocéens puissent être déçus par la fin de leur parcours.





Interrogé par L'Équipe, Alain Perrin a donné son avis sur la situation de l'OM. Le technicien considère que la C4 a coûté la 2e place aux Marseillais : "La situation est un peu frustrante pour les Marseillais, qui ont été la plupart du temps à la deuxième place cette saison avant de la perdre lors de la 37e journée. Cela joue forcément, mais je crois qu'il y a surtout une grosse fatigue. C'est la Coupe d'Europe qui leur coûte cette deuxième place. Maintenant, ils peuvent aussi terminer troisièmes, ce qui serait déjà bien, même s'il resterait certainement une déception, d'autant que terminer 2e ou 3e, ce n'est pas du tout la même chose dans la gestion de l'été et du calendrier." Il pense aussi que les Marseillais peuvent répondre présents à leur dernier rendez-vous : "Je pense que Sampaoli a les arguments et la personnalité pour tonifier le groupe avant ce dernier match. Il ne faut pas paniquer, il va jouer sur le fait de fournir un dernier effort pour ne pas tout gâcher. Et puis, si l'OM dépend beaucoup de Payet, il a aussi réussi quelques bons matches sans lui."



L'OM compte désormais le même nombre de points que Monaco, qui bénéficie d'un goal-average supérieur. Rennes est à 3 points.