Mercato : l'OM intéressé par Clauss ?

L'OM garderait un oeil sur Jonathan Clauss, dans l'optique du mercato estival. Nice aurait toutefois l'avantage, sur son dossier.





Selon les informations communiquées par Le Quotidien du Sport, l'OM a coché le nom de Jonathan Clauss, pour cet été. Le club phocéen est loin d'être le seul sur le coup : le Lensois figurerait sur la short-list de plusieurs formations anglaises (dont Aston Villa) et espagnoles (dont Villarreal et Valence), ainsi que de Nice. Les Aiglons auraient pris l'avantage sur leurs concurrents pour sa signature. Pour autant, les Niçois ne participeront pas à la Ligue des Champions, ce qui pourrait constituer un obstacle à sa venue.



Sous contrat jusqu'en juin 2023, Jonathan Clauss a connu sa première sélection avec les Bleus il y a quelques mois. Il a inscrit 5 buts et délivré 11 passes décisives en 39 matchs, cette saison.