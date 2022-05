Mercato : l'OM proche de boucler la signature de Veretout ?

La dernière offre transmise par l'OM pour Jordan Veretout pourrait convaincre l'AS Rome. Sa venue à Marseille parait bien engagée.





D'après Calciomercato, la dernière proposition faite par l'OM pour recruter Jordan Veretout se rapproche des exigences de la Roma. Il y a un mois et demi, Pablo Longoria se serait fait recaler avec un chèque de 8 millions d'euros. L'offre actuelle ne serait pas loin des 15 millions d'euros demandés par le club de la Louve.



L'ancien Fiorentin serait favorable à un départ. Ses relations avec les dirigeants romains se sont refroidies, ces derniers mois. Il exigeait 4,5 millions d'euros par an, la saison passée, ce que l'OM n'envisagerait pas de lui proposer. Newcastle serait aussi sur le coup pour s'attacher ses services. Quant à la Roma, elle penserait à... Maxime Lopez pour lui succéder.



Jordan Veretout a pris part à 47 matchs, cette saison, pour 4 buts et 10 passes décisives. Son contrat court jusqu'en juin 2024.