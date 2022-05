Mercato : Payet aux Tigres, faut-il y croire ?

Les Tigres feraient de Dimitri Payet leur nouvelle cible à l'OM. Son départ parait tout sauf imaginable.





Selon les renseignements relayés par TeleDiario, les Tigres ont inscrit le nom de Dimitri Payet sur leur short-list, pour le mercato estival. Une information à prendre avec des pincettes. Car si le club de Monterrey a fait venir deux joueurs de l'OM avec André-Pierre Gignac et Florian Thauvin, il n'a en revanche jamais payé d'indemnité de transfert. Or le Réunionnais est engagé jusqu'en juin 2024.



De surcroit, le joueur phocéen sort de l'une de ses plus belles saisons et parait décidé à rester à Marseille. Enfin, on ne peut pas ne pas rappeler la complexité de sa relation avec Florian Thauvin. Le natif d'Orléans parait désormais loin de son meilleur niveau. Mais il a aussi quitté Marseille en s'étant mis à dos une partie du vestiaire. La venue de Dimitri Payet impliquerait certainement son départ.



Dimitri Payet a inscrit 16 buts et donné 11 passes décisives en 45 matchs, toutes compétitions confondues, depuis l'été dernier. Son bilan avec l'OM est assez phénoménal : 74 buts et 90 passes décisives en 298 matchs.