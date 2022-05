Guendouzi veut garder Saliba

Mattéo Guendouzi s'est exprimé sur l'avenir de William Saliba. Le milieu de terrain de l'OM espère que son partenaire va rester, la saison prochaine.





En conférence de presse, Mattéo Guendouzi a évoqué la situation de William Saliba, qui est prêté par Arsenal. Il aimerait le voir rester : "J'espère évidemment que William Saliba restera la saison prochaine à l'OM. Il a fait une saison extraordinaire et il a mérité ce qu'il lui est arrivé. On l'a d'ailleurs vu avec le trophée du meilleur espoir de Ligue 1 qu'il a remporté. Il a fait de grands matchs cette saison. Personnellement, j'espère qu'il sera là la saison prochaine pour nous aider à atteindre nos objectifs, car c'est un grand joueur. On en aura besoin", a-t-il déclaré.



William Saliba s'est révélé être l'un des piliers de l'équipe de Jorge Sampaoli. Il a pris part à 51 matchs, cette saison, toutes compétitions confondues.