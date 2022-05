Sampaoli : "On sera triste, si c'est le dernier match de Kamara"

Jorge Sampaoli s'est exprimé sur la situation de Boubacar Kamara. L'Argentin se réjouit qu'il ait été appelé chez les Bleus. A contrario, il est triste de le voir partir.





Jorge Sampaoli a évoqué la présence de Boubacar Kamara dans le groupe de Didier Deschamps, ce jeudi : "C'est vrai qu'on a beaucoup de joueurs qui ont progressé et Boubacar l'a montré lui aussi. Il a joué à plusieurs postes, il a montré beaucoup d'envie, beaucoup de détermination, il a toujours été très honnête, il représente beaucoup pour l'OM, il a d'énormes capacités et je suis très heureux qu'il soit sélectionné avec l'équipe de France, c'est une juste récompense", a confié l'entraîneur de l'OM. Le tacticien argentin se doute qu'il va partir, dans quelques jours : "Si c'est son dernier match avec nous, on sera triste, car il a tout donné pour nous. S'il part, l'analyse du pourquoi il part, ce n'est pas à moi de la faire, il y a ces questions de contrat, d'entourage, de convoitises, je n'ai pas d'influence sur ces choses-là."



Boubacar Kamara s'apprête à quitter l'OM après 169 rencontres disputées sous les couleurs de son équipe première.