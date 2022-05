Sampaoli pas certain de rester ?

Jorge Sampaoli est resté vague au sujet de son futur, en conférence de presse. L'Argentin a mis une forme de pression sur ses dirigeants.





Face aux médias, Jorge Sampaoli s'est exprimé sur son avenir. L'Argentin ne sait pas encore s'il sera sur le banc de l'OM, la saison prochaine : "Je ne sais pas si je serai là la saison prochaine, je n'y pense pas pour l'instant." Le technicien est attentif aux ambitions de ses dirigeants. Apparemment, tout ne va pas dans le sens qu'il voudrait : "La vraie question est de savoir si on veut aller en Ligue des Champions pour gagner de l'argent ou pour y être compétitif. Il faut être clair sur ça pour ne tromper personne. Pour l'entraîneur, c'est important de savoir pourquoi on veut jouer dans cette compétition. Il y aura la possibilité de créer ou pas une équipe de ligue des champions. Être là pour 4-6 matchs et dire stop... Ensuite le projet se décidera en s'appuyant sur ces bases-là, les ressources en accord avec les capacités du club. Si on joue seulement pour passer inaperçu ce n'est pas logique. Les critiques seront toujours là. On doit être très clairs sur ce que l'on veut. Si l'objectif est plus économique, ça apporte une pression qui n'a pas lieu d'être, c'est ce qu'il s'est passé lors de la dernière campagne."



Après avoir investi des sommes importantes, Frank McCourt a-t-il changé d'idée sur la victoire en Ligue des Champions ? On peut supposer que l'obtention de la qualification pour la C1, ou non, pèsera aussi sur l'avenir de Jorge Sampaoli.