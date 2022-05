Kamara appelé chez les Bleus !

Didier Deschamps a retenu Boubacar Kamara en équipe de France. William Saliba et Mattéo Guendouzi figurent aussi dans le groupe.





Boubacar Kamara se rapprochait soi-disant du Sénégal. Le joueur de l'OM va finalement porter la tunique des Bleus. Le milieu défensif a été retenu par Didier Deschamps pour les rencontres de Ligue des Nations programmées en juin. William Saliba et Mattéo Guendouzi y prendront également part.





Gardiens : Lloris, Areola, Maignan

Défenseurs : Clauss, Digne, T. Hernandez, L. Hernandez, Kimpembe, Koundé, Pavard, Saliba, Varane

Milieux : Guendouzi, Kamara, Kanté, Rabiot, Tchouaméni

Attaquants : Ben Yedder, Benzema, Coman, Diaby, Griezmann, Mbappé, Nkunku.





Voici la liste des Bleus appelés pour les 4️⃣ prochains matchs de 𝙉𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣𝙨 𝙇𝙚𝙖𝙜𝙪𝙚, avec une 1ère convocation pour @boubaKamara_4 🙌



Le calendrier de ce gros rassemblement 💪

03 juin : 🇫🇷 vs 🇩🇰

06 juin : 🇭🇷 vs 🇫🇷

10 juin : 🇦🇹 vs 🇫🇷

13 juin : 🇫🇷 vs 🇭🇷#FiersdetreBleus