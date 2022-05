McCourt aurait fixé des objectifs à Longoria pour le mercato

Frank McCourt aurait demandé à Pablo Longoria de procéder à deux ou trois ventes intéressantes, lors du mercato.





D'après les informations publiées par L'Équipe, Frank McCourt souhaite que Pablo Longoria réalise deux ou trois ventes intéressantes, cet été. On ne sait en revanche pas si le but recherché est de renouveler l'effectif, ou de renflouer les caisses du club.



Depuis 2016, le propriétaire américain a pu comprendre que les ventes ne dépendent pas seulement du talent des dirigeants, mais aussi de l'image véhiculée à l'étranger. Or la Premier League préfère pour l'instant surpayer un Bruno Guimarães 50 millions d'euros que d'investir sur Boubacar Kamara ou Duje Caleta-Car.