Rothen juge l'effectif de l'OM trop limité

Jérôme Rothen considère que le groupe de joueurs marseillais était insuffisant pour atteindre les objectifs fixés en début de saison. Le consultant a été déçu par le rendement de quelques recrues.





Au micro de RMC Sport, Jérôme Rothen a donné son sentiment sur l'effectif phocéen. Le consultant pense que Jorge Sampaoli ne disposait pas d'un groupe suffisamment fourni pour atteindre ses objectifs : "Il y a 13-14 joueurs qui donnent satisfaction. Mais c'est bien insuffisant par rapport aux objectifs du début de saison. Les objectifs, c'était d'exister en Europa League, de finir sur le podium, et même plus que le podium, 2e pour se qualifier directement pour la Ligue des Champions. Les barrages, c'est toujours un problème. C'est problématique pour l'OM s'ils finissent troisièmes, dans le recrutement. Physiquement, on sent que les joueurs ont du mal à gérer tout ça, et c'est normal ! Quand tu joues beaucoup, beaucoup, beaucoup... Au départ, il y avait un groupe élargi d'une vingtaine de joueurs. Parmi eux il en a fait progresser beaucoup, mais il y en a d'autres qui ont plus régressé qu'autre chose. Je peux prendre les exemples de De la Fuente, de Lirola... Lirola, ils ont mis beaucoup d'argent sur lui et c'est une déception. Balerdi est très vite passé numéro quatre, voire numéro cinq. Luis Henrique, plus de son plus d'image...", a-t-il confié.



La réception de Strasbourg sera déterminante pour donner une marge de manoeuvre à Pablo Longoria, lors du mercato.