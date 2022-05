Mercato : Gueye et Dieng auraient des touches en Angleterre

Pape Gueye et Bamba Dieng seraient suivi par des clubs de Premier League, en vue du mercato.





D'après les renseignements obtenus par L'Équipe, Pape Gueye et Bamba Gueye ont des touches en Angleterre. Les deux joueurs pourraient être l'objet de propositions, durant le mercato estival. Il reste à voir si les dirigeants de l'OM valideront l'idée d'un départ, tandis que leurs contrats portent jusqu'en juin 2024. Pablo Longoria ne devrait en tout cas pas les brader, alors qu'il devra composer un groupe capable de jouer sur plusieurs tableaux.



Pape Gueye et Bamba Dieng ont respectivement disputé 41 et 35 matchs. L'attaquant a inscrit 8 buts et donné 3 passes décisives, toutes compétitions confondues.