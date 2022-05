Déçu par la saison de l'OM, Courbis accuse Sampaoli

Rolland Courbis considère qu'une non-qualification pour la Ligue des Champions serait un échec. Le consultant n'a pas vraiment goûté cette saison et accuse Jorge Sampaoli.





Au micro de RMC Sport, Rolland Courbis a fait le bilan de la saison de l'OM. L'ancien coach phocéen estime que la saison est décevante. Et il considère que Jorge Sampaoli en porte toute la responsabilité : "On ne va pas jouer sur les mots. Avant de parler d'échec, je parlerais dans tous les cas de figure de déception. Et pour ce qui est de l'échec, j'attendrais le match de Strasbourg. Si on m'explique que contre Strasbourg on va ajouter aux 25 points déjà perdus au Vélodrome, un 26e ou un 28e... Là, sincèrement, la patience a des limites pour tous les Marseillais. On a la fierté que le Stade Orange Vélodrome nous apporte un plus en étant le douzième homme. Là, au lieu d'être le douzième homme, on aurait l'impression d'être le joueur expulsé et qu'on joue à dix quand on joue au Stade Vélodrome. Quand je regarde une saison, j'essaie de la regarder du mieux possible. Il y a plusieurs compétitions. Championnat, on attend le match contre Strasbourg. Europa League, pour moi un échec. Un groupe qui est un groupe plus que jouable avec la Lazio, qui n'est pas dans les cinq premiers de l'Italie, Galatasaray, qui est 10e du championnat turc, et Moscou qui est mauvais. On n'a pas pu se qualifier, OK. La coupe de France, avec le PSG éliminé, Lyon éliminé, Rennes éliminé... Le tirage au sort qui nous donne à Nice un match difficile. On n'est pas obligé d'en prendre quatre, avec quatre arrières centraux. Ça fait un but par arrière central. Et ensuite la Conférence. On me parle d'une épopée. Contre qui, contre quoi ? On me parle de Qala, Qara... Qarabag. Tellement qu'il est connu, ce truc, je ne m'en rappelle plus. Derrière ça, Bale, la grande équipe de Suisse, et le PAOK, la 3e ou la 4e équipe de Grèce. Là, on prend Feyenoord, avec match aller là-bas, matchs retour avec l'avantage de recevoir pour aller au bout de cette coupe, qui est quand même une coupe qu'on peut appeler la consolante. Donc on avait besoin de se consoler d'une saison un petit peu pénible, et on n'en a pas eu l'occasion. Donc pour moi c'est un parcours décevant, et ne me rajoutez pas la possibilité de ne pas battre Strasbourg, et de ne pas être dans les trois premiers. Parce que déjà, être 3e, c'est emmerdant. Si en plus vous rajoutez la possibilité de terminer 4e, avec l'effectif qu'il a, parce qu'il peut raconter ce qu'il veut Sampaoli, mais on va se mettre autour d'une table et on va féliciter Longoria d'avoir mis un couple aussi talentueux avec tous les postes doublés !"



Le football, c'est facile pour Rolland Courbis. Et c'est pour ça qu'il a cumulé autant de titres. Comme Manchester United, l'OM peut compter sur quelques anciens pour le critiquer systématiquement, saison après saison.