Mercato : l'OM s'intéresserait bien à Danilo

Comme indiqué il y a quelques semaines, l'OM aurait inscrit le nom de Danilo sur sa short-list, pour le mercato. Des discussions seraient en cours avec Palmeiras.





D'après les informations obtenues par le journaliste Jorge Nicola, Pablo Longoria s'intéresse bien à la situation de Danilo. Des négociations seraient en cours avec Palmeiras. Pour autant, il ne sera pas bradé : ses dirigeants estimeraient son transfert à 30 millions d'euros. Ils auraient d'ailleurs déjà reçu plusieurs propositions. L'affaire est donc loin d'être gagnée d'avance. S'il peut jouer au poste de milieu défensif, Danilo a une préférence pour celui de milieu relayeur. On peut supposer que sa venue est liée à une participation à la Ligue des Champions, laquelle donnerait quelques moyens aux Phocéens.



Formé au club, Danilo a pris part à 24 rencontres, cette saison, pour 6 buts et 2 passes décisives. Son contrat court jusqu'en décembre 2026.





