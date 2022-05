Mercato : Longoria pense à Capoue

Etienne Capoue figurerait sur la short-list de l'OM, pour le mercato estival. Le joueur de Villarreal pourrait succéder à Boubacar Kamara, au poste de numéro six.





Selon Jama-Info, l'OM a apprécié les prestations d'Etienne Capoue, cette saison. Pablo Longoria verrait en lui un possible successeur à Boubacar Kamara, dont le contrat prendra fin en juin. Sa venue pourrait permettre à l'OM d'ajouter de l'expérience dans un entrejeu qui en manque cruellement. Son transfert ne serait certainement pas trop onéreux pour les finances olympiennes, alors qu'il ne dispose plus que d'un an d'engagement.



Agé de 33 ans, l'ancien joueur de Toulouse a disputé 43 rencontres, toutes compétitions confondues, avec l'équipe d'Unai Emery. Il compte 7 sélections avec les Bleus (dont la dernière en 2013).