Nasri balance une anecdote sur la veille d'un match

Samir Nasri s'est remémoré une anecdote datant de ses débuts à l'OM. Des joueurs marseillais ont tenté de faire venir des filles, alors qu'ils étaient au vert. José Anigo a fini par l'apprendre.





Sur le plateau de Canal+, Samir Nasri s'est souvenu d'une anecdote datant probablement de la saison 2005-2006 : "On gagne 3-0. Ils nous mettent au vert durant quatre jours dans un hôtel à Aix. On fait une réunion entre joueurs. On s'arrange pour qu'à l'hôtel, on ait de la visite. Mais je ne sais pas comment, le coach l'a su et il a mis quelqu'un de la sécurité pour bloquer." Le Marseillais assume pleinement : "Je le dis, moi j'y étais. C'est même moi qui ai eu l'idée." Les Phocéens ont enlevé les tuiles pour se rendre dans le bâtiment voisin et rejoindre leur point de rendez-vous.



Le hic, c'est que le dérapage a très vite été appris par les dirigeants. Habib Beye, alors capitaine, a alors été prévenu en pleine nuit : "Le lendemain, ça s'est su. Il y en a un, c'est un Monsieur. Car on était plusieurs et il y en a un qui a tout assumé. Il a dit ´j'étais seul'. Je me souviens de la phrase de José Anigo: ‘Ce sera le coup de... le plus cher de l'histoire", a ajouté Samir Nasri. Un joueur a même payé l'amende dans son intégralité, plus les travaux générés sur la toiture : "José Anigo m'a dit que pour étouffer le truc, il fallait payer la facture des tuiles. Et celui qui s'est dénoncé a donc payé la facture en plus des tuiles."



Un peu plus tard, Samir Nasri a demandé aux internautes d'arrêter de spéculer sur les noms de ses anciens équipiers qui auraient participé. Quelques-uns viendraient en effet très vite à l'esprit...