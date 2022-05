Hermel : "Sans la 3e place, la saison de l'OM est un échec"

Fred Hermel pense que la saison de l'OM serait un échec, s'il ne finissait pas 3e. Le journaliste considère que la place de l'OM devrait toujours être 2e.





Au micro de RMC Sport, Fred Hermel a commenté la saison réalisée par l'OM. Le journaliste considère que le club phocéen connaitrait un gros échec s'il terminait la saison à la 4e place : "Tu as été éliminé de la Ligue Europa Conference, tu as été éliminé de la phase de poule de la Ligue Europa... Si tu ne te qualifies pas pour la Ligue des Champions, c'est un énorme échec pour Jorge Sampaoli. 2e ? C'est la place que doit avoir l'OM. S'ils sont 2es et se qualifient directement, on pourra dire que la saison est correcte", a-t-il déclaré au micro de RMC Sport.



L'OM a été 2e toute la saison et pourrait tout perdre dans la dernière ligne droite. La réception de Strasbourg sera décisive, samedi.