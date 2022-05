Mercato : trois clubs intéressés par Milik ?

Arek Milik aurait toujours la cote sur le marché des transferts. Trois clubs s'intéresseraient à sa situation.





D'après les renseignements relayés par Ekrem Konur, Arek Milik ne manque pas de prétendants, en vue du mercato. Trois clubs auraient fait part de leur intérêt pour l'attaquant de l'OM. Leur identité n'a pas été communiquée, même si l'on sait qu'ils sont basés en Italie et en Espagne. De quoi raviver la question d'un possible départ de l'international polonais, dont les prestations ont quelque peu déçu, depuis l'été dernier. Pour rappel, il est prêté par Naples jusqu'à cet été, avec option d'achat (8 millions d'euros, plus des bonus).



Arek Milik a inscrit 20 buts en 36 matchs, toutes compétitions confondues, cette saison. Mais le natif de Tychy s'est montré peu décisif en Ligue 1 (7 buts en 22 apparitions), et en particulier face aux grosses écuries.