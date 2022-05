Mercato : l'OM à la lutte avec l'ASSE pour un Napolitain ?

L'OM pisterait le latéral gauche de Naples, Faouzi Ghoulam.





D'après le souvent bien-informé Mohamed Toubache-Ter, qui a révélé l'information sur Twitter, l'Algérien de 31 ans serait dans le viseur de deux formations de L1, l'Olympique de Marseille, donc, et l'AS Saint-Etienne. Étant donné la situation difficile des Verts actuellement (19e de L1, le club stéphanois ne peut pas finir à la 17e place après la dernière journée, samedi), l'OM a un net avantage dans le dossier, si la piste se confirme. En fin de contrat cet été avec Naples, l'ancien joueur de Saint-Etienne sort d'une saison mitigée (15 matchs en tout, aucun but, aucune passe décisive), freinée par les blessures et le manque de rythme.



Un profil étonnant pour l'OM, qui sera européen la saison prochaine et qui peut donc viser plus haut que l'Algérien pour son côté gauche, où ni Sead Kolasinac ni Konrad De La Fuente, ni Luis Henrique ne se sont imposés cette saison.